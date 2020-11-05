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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İzmir'deki depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılardan 36 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, tedavisi süren kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Bir ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız.

'SUS DA ADAM SANSINLAR'

Yaşanan her deprem bir derstir ama ana muhalefetin başındaki zat '5. günde hala enkaz kaldırılmadı' diyor. Bir yarışın içine girilmiş olsaydı, 5. gün çıkarılan yavru nasıl çıkarılacaktır. Bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğinde neden konuşursun. Sus da adam sansınlar. İzmir milletvekilisin günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin.

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