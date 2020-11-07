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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2020 15:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bizi yok etmek istedikleri Anadolu'dan yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Milletimiz sorumluluğu son 18 yılda olduğu gibi AK Parti'ye vermiştir. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üyemizle kervanı menziline ulaştırmaktır. AK Parti 7. Olağan Kongresi'ni böyle hayati bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

DEĞİŞİM MESAJI

Unvanlarına bakmadan, hiç kimsenin şahsi hesaplarını bu ulvi davanın önün koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişimden korkmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.


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