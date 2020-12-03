Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm programlarımızı salgın gerçeğine göre düzenliyoruz. Programı koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapıyoruz. Açılışı son derece önemli bir eser olduğu için ertelemek yerine hemen gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanını yanaşır bir binaya kavuşturuyoruz.

Burası sadece mimari açıdan değil, teknik özellikleri olarak da özel bir alandır. Dünyaca ünlü akustik uzmanları ile inşa edilmiştir.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle burası bir sanat vahasına dönüşecektir. Burası önümüzdeki dönemde kültür sanat nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir. Ankara'ya ve sanat severlere hayırlı olmasını diliyoruz.

Yahya Kemal tarihimizdeki 3 büyük sanatı mimari, musiki ve şiir olarak sıralıyor.

"JAKOBEN ZİHNİYETTEN TÜRK MÜZİĞİ DE PAYINI ALMIŞTIR"

Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöken Jakoben zihniyetten maalesef Türk müziği de payını almıştır, sanat hayatımızın çölleşmesine neden olmuştur. Müzik inkılabı adı altında Türk halk ve sanat müziğinin yasaklandığı dönemler yaşanmıştır.

Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik.

