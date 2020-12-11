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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

11.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İster siyasetçi, ister çoban olsun her neyle uğraşırsa uğraşsın işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Bir insan bu değerlerden nasiplenmemişse yönünü şaşıran ok gibi dönüp kendi halkını vurmaya başlıyor. Bunun en başında da CHP geliyor.

Sadece ülkemizin güvenliğini oluşturan savunma sanayiindeki tavırlarına dikkat edin. Tank projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar.

Yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar. Milletimizden şu gerçeği asla aklında çıkarmamasını istiyorum. Ülkemizin savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Arkasında sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yönetilen bir beşinci kol faaliyetidir.

SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza saldıran herkes bilerek ya da bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin çıkarlarını savunmaktadır. Bu saldırıların her biri istiklalimizi hedef almaktadır.

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