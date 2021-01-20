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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

20.01.2021 19:17 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır. Bu vahim tablo sosyal medya ve plaza dili ile daha da kötüleşmektedir. Ne Türkçeye ne de İngilizceye benzeyen tuhaf bir dil ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü. Öyle ki bizi tarihimize, köklerimize bağlayan birçok kültür sanat eseri bu dönemde, ya müzelerin mahzenlerinde ya da kütüphanelerin tozlu raflarında bakımsızlığa, unutulmaya terk edildi.

Kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz.

Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır.

Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur.

Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz.

Şayet millet olarak bizim bir kültür davamız varsa işe öncelikle Türkçeden başlamamız gerekiyor.

"SOSYAL MEDYA VE PLAZA DİLİ İLE TUHAF BİR DİL ORTAYA ÇIKTI"

Bu vahim tablo sosyal medya ve plaza dili ile daha da kötüleşmektedir. Ne Türkçeye ne de İngilizceye benzeyen tuhaf bir dil ortaya çıktı.

"Forward etmek", "done olmak"... Dilde müstevlilerin adeta mahkumu durumdayız. Elbette başka dillerden kelime almak, bir zenginliktir.

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