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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

24.02.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor.

Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz.

Sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baskı kuramayacaktır.

Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız.

Detaylar geliyor...

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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