Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Operasyonlarımız, aldığımız tedbirler sayesinde örgüte katılanların sayısında, terör örgütünün eylem kapasitesinde ciddi düşüş yaşanıyor.
Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz.
Sahadaki mevcudiyetimizi güçlü tutarsak bölücü örgüt ve uzantıları milletimizin üzerinde baskı kuramayacaktır.
Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız.
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