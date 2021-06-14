Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya 'istikrar' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstikrara katkı" oturumuna videomesaj gönderdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK, DEAŞ, FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içerisindeyiz. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk." ifadelerini kullandı.

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