Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Geçtiğimiz günlerde yolda giderken bir şoför esnafımızın ekmek teknesinin arkasında şöyle bir yazı gördüm: 'Bizi çekemeyen anten taksın.' Bizim bu muhabbetimizi, sevgimizi de çekemeyen anten taksın mı? Bunlara anten de yetmez.

Onlar sandıktan çıkan en açık mesajları bile alamayacak, hatta tam tersine çevirmeye çalışacak kadar ülkelerinden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar.

İkinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine inanıyoruz.

Kimseyle pazarlığımız yok, bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz.

Gabar petrolünü çıkardığımız andan itibaren halkımız ondan da istifade edecek.

Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız.

Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz.

Karşımızdaki adaya kimlerin destek verdiğini, kimlerin yol verdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 520 bin farkla geride kalınca nasıl zıvanadan çıktıklarını, sağa sola nasıl tehditler savurduklarını hep birlikte gördük.