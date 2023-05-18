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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

18.05.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Geçtiğimiz günlerde yolda giderken bir şoför esnafımızın ekmek teknesinin arkasında şöyle bir yazı gördüm: 'Bizi çekemeyen anten taksın.' Bizim bu muhabbetimizi, sevgimizi de çekemeyen anten taksın mı? Bunlara anten de yetmez.

  • Onlar sandıktan çıkan en açık mesajları bile alamayacak, hatta tam tersine çevirmeye çalışacak kadar ülkelerinden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar.

  • İkinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine inanıyoruz.

  • Kimseyle pazarlığımız yok, bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz.

  • Gabar petrolünü çıkardığımız andan itibaren halkımız ondan da istifade edecek.

  • Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız.

  • Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz.

  • Karşımızdaki adaya kimlerin destek verdiğini, kimlerin yol verdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 520 bin farkla geride kalınca nasıl zıvanadan çıktıklarını, sağa sola nasıl tehditler savurduklarını hep birlikte gördük.

Ayrıntılar geliyor...

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