Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Holiganlık sporun ruhuna zarar verir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu. Yeni sezonda takım ve futbolculara 'centilmenlik' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Üst düzey bir futbol eğitimi için her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübe yeni bir soluk kazandıracağından eminim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı.

Futbol akademisinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi teşvik ettik. Her türlü ihtiyaçlarından kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da hakkaniyetli çizgimizi koruyacağız.

"SPORUN BİRLEŞTİREN BİRLİĞİMİZİ PERÇİNLEYEN RUHUNA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Futbola husumetin, holiganlığın girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, oyununa hayranlık duyduğu bir oyuncusu vardır. Ama hiçbiri ülkemizin huzurundan daha önemli değildir. Sporun birleştiren, birliğimizi perçinleyen ruhuna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.

AYRIM YAPMADAN HER KULÜBÜ TEŞVİK EDİYORUZ

Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan katkı yapan her kulübü teşvik ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün başlayan 2024-25 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

"ŞİMDİYE KADAR 38 STAD AÇTI!"

Şimdiye kadar hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın da aralarında olduğu 38 stadı açtık. Şu anda 4 tanesinin yapımı devam ediyor. 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık. Spor solunu sayısı da 904'e yükseldi. Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4455'e çıkardık. Futbol sahaları yüzme havuzları ile Türkiye'yi donattık. Kulüplerimizin mali sürdürülebilirlinin devamını sağladık. Elini vicdanına koyan herkesin sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan en güçlü desteği veren açık ara bizim iktidarımızdır. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladık.

Önümüzde hala katetmemiz gereken çok mesafe olduğunun farkındayız. Bu hedeflere inşallah varacağız. Başarılarımızın kalıcı olması için çok çalışmanın değil aynı zamanda zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekir. Bugün artısı ve eksisiyle devasa bir futbol endüstrisinden bahsediyoruz. Artık 40 sene 30 sene hatta 10 sene öncesinden çok farklı bir yapı var. Ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamamız gerekiyor. Meselenin finansal boyutu da geliyor.