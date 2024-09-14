Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğa İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası açılış programında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları;

"Filistin'in yiğit evlatlarına ülkem ve milletim adına en derin sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir ucunda bu gecenin manevi ikliminde ellerini semaya açan mümin yürekleri tebrik ediyorum.

Bu güzel akşamda ruhlarımızı ve dualarımızı bir araya getiren Rabbime şükrediyorum.

14 asır önce, ayın 14'ü gibi parlayan Peygamber Efendimizi hürmet ile yad ediyoruz. Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere dünyanın her yerinde ölümle, açlıkla ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Bu seneki programların teması Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlendi. Peygamberimiz Kur'an'ı vahiy etmekle kalmamış onu yaşamış, onu ete kemiğe büründürmüştür. Bizim rehberimiz de önderimiz de sadece ve sadece odur. Kur'an-ı Kerim insanlık için bir kurtuluş reçetesidir. Bu günü bir manevi diriliş fırsatı olarak görüyoruz.

Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız tek insan peygamber efendimizdir. Önerimiz sadece odur.

"SON 2 ASIRDIR ÇOK YÖNLÜ BİR KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız izinden gittiğimiz tek insan Resulullah efendimizdir. Bizim önderimiz de liderimiz de sadece odur. Rabbim bizlere Resulullah'ın izinde yürümeyi onun örnek ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin.

Son 2 asırdır çok yönlü bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Hocalarımıza saldırarak milleti manen çökertmeye çalıştılar. Bu yıkım projesinde medya, tiyatro, diziler ve sözde aydınlar kullanıldı.