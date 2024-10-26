Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesinde Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış törenine katıldı. . 6 Şubat'ta ağır yaralan Hatay'da yıl sonuna kadar 44 bin 227 konut ve iş yerinin teslimi planlanıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Hatay'da çok önemli bir tören vesilesiyle beraberiz. Hatay'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli bir yerel seçim sürecini yaşadık. Geriye dönüp baktığımızda üzüntü verici hadiselere şahit olduk. Hataylı kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken başkaları da kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu. Hatay gündelik siyasetin, ayak oyunlarının kurbanı olmuştu.

31 Mart'ta Hatay'dan Türkiye'ye örnek olacak bir sonuç bekliyordum. Hatay halkı bu beklentimizi boşa çıkarmadı. Cumhur İttifakı'nın belediyecilik vizyonuna güven Hatay halkına teşekkür ediyorum. Bugün şu gerçeği üzerine basa basa söylüyorum. 31 Mart akşamı sandıklarının kapanmasıyla birlikte seçim yarışı bitmiş ve Hatay'a hizmet yarışı başlamıştır. Önemli olan Hatay halkının birliği ve beraberliğidir. 31 Mart'ta 10 yıllık fetretten kurtardığımız Hatay'ı daha güzel yerlere taşıyacağız. Biz de ayrımcılık olmaz, biz de insanları kökenine göre tasnif etmek olmaz. Siz bize inandınız. İnşallah biz de her günü fırsat bilip size aşkla hizmet edeceğiz.

6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerimizi yeniden ihya etmek için durmadan çalışıyoruz. İktidar ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır. Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine aktarmış durumdayız. Türkiye, 6 Şubat'ta Asrın Felaketini yaşamıştır. Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş alanı etkileyen bu depremler 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği, acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Depremin ardından 3 ay gibi bir sürede 180 bin konutun yapımına başladık. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor.Hatay'da toplamda 152 bin hak sahibimiz var. 11 ilde ise 442 bin hak sahibi bulunuyor. Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak. 2026 yılında 450 bin konut teslim edilmiş olacak.

Biz meydanlarda verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz bir şeyi yapacağız dersek Allah'tan bir mani olmazsa yaparız. AFAD vasıtasıyla Hatay'a yaptığımız nakdi yardımların toplamı 36 milyar TL'yi aştı.

Türkiye sadece tarihi ile, kültürü ile değil, hadiseleri okuyuş tarzıyla da çok büyük bir devlettir. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaba katıyoruz. Ülkemizde olan tüm araçları bütün imkanları kullanarak terörün olmadığı, huzurun, kardeşliğin ve demokrasinin egemen olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz.

Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamaz, hedeflerine ulaşamayacaklar, kardeşliğimizi bozamayacaklar, aramıza nifak tohumları ekemeyecekler.