Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul’un Fethi'nin 566’ncı yılı kutlamalarına ve ardından sanat, iş ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına katıldı. "İSTANBUL'A DAİR HESAPLAŞMA TAM 566 YILDIR HİÇ BİTMEDİ, EKSİLMEDİ" İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul bundan tam 566 yıl önce fetih edildi. 1453 tarihine kadar kırılmayan kilidini kırmak 21 yaşında genç bir sultan olan İkinci Mehmet'e nasip oldu. İstanbul Osmanlının yedinci kuşatmasından ve yedinci Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak, İstanbul’a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul’u kaybetmenin acısını 566 senedir, içlerinden atamayanlar var. Bugün batı dünyasında adeta veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından birisi İstanbul’dur. Bugün coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğan DEAŞ’lı canilerin hedefi yine bu kutlu şehirdir. İki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslümanı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya’yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüf değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu isim, tarih ve her sembollere kadar hepsi, 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453’te başladı' sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber camilerimize saldırmasının, Kur’an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinden aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirasını atanlar da aynı niyetleri taşıyorlar. İstanbul’un Fethi'yle sembolleşen değerlerimizi medeniyet değerlerimizi Anadolu’ya asıl kimliğini kazandıran Türk İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul’un semalarından ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma bitmeyecektir” dedi.

"İSTANBUL'A HİZMET ETMEK, TÜRKİYE'YE DEĞİL, DÜNYAYA HİZMET ETMEKTİR" İstanbul’un dünyanın merkezi olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye’ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Hamd olsun Rabbimize bize bu şehre hizmet etme şerefini bahşetti. Temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patladığı, nefes almanın zorlaştığı Haliç’in yanından geçmenin mümkün olmadığı bu şehri, ülkemizin iftihar tablosu haline getirdik. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul tarihini en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. İstanbul’a bakınca rant ve çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle, yatırımlarla İstanbul’un çehresini değiştirdik. Fatih’in emaneti olan, Peygamber Efendimizin övdüğü bu şehri asıl kimliğine kavuşturduk. Önce Marmaray, sonra Avrasya ile iki kıtayı iki kez buluşturduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsünü İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İstanbul’un, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Sakarya ile bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. İstanbul havalimanın ilk etabını açtık. İstanbul İzmir arası, 3,5 saatte düşürecek, otoyolu etap etap hizmete açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar da inşallah İstanbul İzmir otoyolunu tamamlayacağız. 3 katlı İstanbul tünelini inşallah önümüzdeki dönem ihalesini yapacağız. Bu zamana kadar 19 kilometre tünel, 233 kilometre raylı sistemi biz yaptık. Hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometre raylı sistemiyle dünyanın en yaygın ulaşım ağına kavuşturmaktır. İstanbul’un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesinin yapımı süratle devam ediyor ve önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı, Kayaşehir millet bahçesinin birinci etabını İstanbul’umuza kazandırdık. Yeni dönemde İstanbul’un güzelliğine güzellik katmaya bu şehre layık olmaya devam edeceğiz. Atatürk Havalimanını büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz. Şu anda otelin, bunun yanında yine terminal binalarının olduğu kısımları büyük bir fuar merkezi haline getireceğiz. Pistin bir bölümünü de sadece iş adamlarıyla, yine uluslararası liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı olarak hizmete sunacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız” diye konuştu.

"BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL'UN HİZMETKARI OLMAYA ADAYDIR" İstanbul’un dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi, İstanbul’da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah’ın izniyle ulaşmayacağımız hedef yoktur. Binali Yıldırım kardeşimizin bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlık görevlerinin birikimini İstanbul’a sunmaya hazırdır, İstanbul’un hizmetkarı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz, gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz, gerekse Türkiye Cumhuriyetinin başkanı olarak 3’lü bir güçle İstanbul’umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Binali Yıldırım kardeşimin etrafında kenetlenmenizi ve geleceğini inşa edecek örnek dayanışmayı, ortaya koymanızı istiyorum. Türkiye’yi ve İstanbul’u 2053 vizyonuna beraberce taşıyacağız. 2023 Türkiye’nin inşallah 100. yıl dönümü olacak. 100. yıl dönümünde 1919 Samsun’a çıkışı nasıl kutladıysak, 2023'ü de öyle kutlayacağız” şeklinde konuştu.