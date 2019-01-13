Cumhurbaşkanı Erdoğan kenevir üretimi çağrısını yineledi

BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC Power İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni’nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında kenevir üretimi çağrısını yineledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ne dediler? Türkiye battı bitti. Yatırımlar durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor.

Bu ülkeyi hazmedemeyenler. İsteseniz de istemeseniz de bu millet bu ülke dimdik ayaktadır. Ve dimdik ayakta yoluna devam edecektir.

Burada bir Katar-Türkiye işbirliği var. Bu işbirliği her iki ülkenin kazan kazan esasına göre geleceğe yönelik bir adımıdır. Türkiye-Katar işbirliği güçlenerek devam edecektir.

Kimi devletlerin askeri harcamaları geri plana atma lüksü olabilir. Ancak bizim tarihi, coğrafi sorumluluklarımız gereği böyle bir hakkımız, lüksümüz yoktur

Bizim caydırıcılığımızın teknolojiyle birlikte çok daha iyi bir konuma gelmesi lazım

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın acısını çok çektik. Bunu en son 74 Kıbrıs'ta yaşadık. Stratejik ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktı. Şimdi bunlardan kurtulduk.