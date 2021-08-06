Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin birçok noktasını esir alan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda." dedi. Erdoğan açıklamasının devamında şunlara değindi:

YANGIN BÖLGELERİNE GİRİŞ YASAKLANDI

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır.

"BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ"

Anayasanın 169. Maddesi uyarınca “Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır. Başka amaçla kullanılamaz. Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir.

Ayrıntılar gelecek...

