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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 14:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örnek aldığınız, zihin dünyanızı şekillendiren lider veya liderler kimdir?" sorusuna "Bunun cevabı kolay değildir. Her şeyden önce bizim için rehber diye baktığımızda geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'dir." diye cevap verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan "Libya bizden talep ederse asker gönderebiliriz herhangi bir engel yok." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örnek aldığınız, zihin dünyanızı şekillendiren lider veya liderler kimdir?" sorusuna "Bunun cevabı kolay değildir. Her şeyden önce bizim için rehber diye baktığımızda geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'dir." diye cevap verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan "Libya bizden talep ederse asker gönderebiliriz herhangi bir engel yok." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bunun cevabı kolay değildir.Ben bunu geçmişinden bugüne bakmak gerekir. Her şeyden önce bizim için rehber diye baktığımızda geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili peygamberimizdir. Adaletin timsali olarak Hz. Ömer çok önemli. Osmanlı'da Selçuklu'da örnek liderlerimiz. Gazi'nin dönemi var. Bunlar dönemlerin inşasını temin etmişler, damgalarını vurmuşlar. Bu şu anda yaşayan liderler noktasına baktığımızda şu andaki liderlerle oturuyoruz, konuşuyoruz dara zora giriyoruz. Bölgesel olarak öyle liderler var ki gerçekten gizli ajandası yok, öyle liderleri var ki gizli ajandası var. Körfez'de genç dinamik olmasıyla ilgili Şeyh Temim'i beğenirim. Avrupa'da ciddi manada lider krizi var. Avrupa'da şu lider örnektir diyemiyorum fakat başbakanlığımın ilk dönemlerinde Almanya'nın Şansölyesi Schröder'dir. Almanya için önemli bir liderdi. İtalya'da Berlusconi beğendiğim liderlerden biri olmuştur. İtalyanlarla işbirliğini o dönemde çok başarılı götürdük. Aynı şekilde bu dönemlere baktığımızda işbirliği yapma gücü itibariyle de İtalya'da Berlusconi ile attığımız adım, Afrika'ya doğru uzandığımızda işbirliği yapma noktasında olduğumuz ya da olabileceğimiz liderler var. Afrika hala bunun farkında değil. Son dönemde de Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa onu söyler. Bana karşı da açık ve net söyler ben de kendisine karşı açık ve net söylerim. Bir diğer isim de Putin'dir. O da bu noktada aynı şekilde ikili görüşmelerimizde gizli ajandamız yok, attığımız adımları açık ve net oyunlarımızı oynuyoruz. Bölgede barışı beraber sağlayacağız.

LİBYA AÇIKLAMASI

Libya bizden talep ederse asker gönderebiliriz herhangi bir engel yok.

PETER HANDKE'YE 'NOBEL' ÖDÜLÜ VERİLMESİ

Aslında bu çok önemli bir sınavdı. Bu Nobel'in de ne olduğunu ortaya koymuştur. Nobel kendini tüketmiştir. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti yoktur. Sözümüzün geçeceği dost ülkelerle irtibata geçerek törene katılmamalarını istedik. Bir gün bana Nobel ödülü verilirse almam.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Muhammed

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