Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oruç Reis açıklaması: Görevinin başına dönecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Oruç Reis'in bakım için limana çekildiğini ve görevine devam edeceğini belirtti.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bizim Miçotakis ile görüşme noktasında sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, aslolan budur. Meis'tekileri dayatma olursa bunun bir anlamı yok. Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Diplomasiye bir fırsat tanıyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de adım atalım. Bunun için yaptık. Bu artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değildir. Tamir bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız, kendilerine bunu da söyledik ama kalkıp da Yunanistan Cumhurbaşkanı adaya gelip gövde gösterisi yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız.