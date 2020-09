Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sektör açıklaması

"HER KİM ŞİRKETLERE EL KOYMAKTAN BAHSEDİYORDA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Özel sektör ekonominin en önemli itici gücüdür. Bunun için 198 yıldır Türkiye ekonomisini özel sektör eliyle büyütmeye çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlar, gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle özel sektörümüzün önündeki engelleri kaldırarak, iş insanımızın ve firmalarımızı hep destekledik, teşvik ettik. İş dünyamızın önünü açan işlerini kolaylaştıran, büyüten geliştiren, rekabet gücünü arttıran her adımı ülkemiz ve insanımız için kazanç olarak gördük. Özel sektörümüzle bizim açtığımız yolda ilerleyerek, ülkemizin ekonomik büyümesinin lokomatifi oldu. Geldiğimiz yer önemlidir ama henüz yetersizdir. Özellikle küresel ölçekte iş yapan firma sayımızın artması gerekiyor. Bu yönde elde ettiğimiz her başarı Türkiye’nin marke değerinin artması demektir. Her kim 21. yy Türkiyesi’nde özel sektörü düşmanlaştırıyorsa, onun ülkemizin kalkınması ile ilgili bir hassasiyeti yoktur. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ve özel sektörün iş birliğini acımasızca eleştiriyorsa, onun hedefi Türkiye’yi yurt dışına bağımlı kılmaktır. Türkiye’nin kalkınmasını güçlenmesini, ekonomik ve ticari bakımdan savunan savunan hiç kimse, özel sektöre düşmanlık yapmaz" dedi.