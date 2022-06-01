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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e resmi törenle karşılama

01.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e resmi törenle karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Şerif, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Şerif, merdivenlerde Türkiye ve Pakistan bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. (DHA)

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Pakistan Recep Tayyip Erdoğan

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