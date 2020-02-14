Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Pakistan halkının siz kıymetli temsilcileri nezdinde tüm kardeşlerime sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün bizi bir araya getiren muhteşem bir zeminde gönüllerimizi buluşturan Mevla'ya şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'deki 83 milyon kardeşlerinizin selamlarını iletmek istiyorum.

'KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ'

Kendimizi yabancı bir yerde görmüyoruz, yabancı hissetmiyoruz evimizde hissediyoruz. Bugün gıpta ile bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği hakiki bir kardeşliktir. Gazneli Mahmud'dan beri Türkler şuan içinde olduğumuz coğrafyanın parçası olmuştur. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16 yıldızdan ikisi Babürler ve Gaznelilerdir.

'DÜN ÇANAKKALE BUGÜN KEŞMİR'

1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı'nı savunurken, bu topraklarda yapılan miting tarihin unutulmaz sayfalarına kaydolmuştur. Mitingi tertipleyenler Çanakkale'de çarpışan Türklere yardım toplamayı amaçlıyordu. Bütün sıkıntılara rağmen ve tehditlere rağmen Pakistan'daki kadınlar bir köşeye ayırdıkları bilezikleri, paraları verdiler. Değerli kardeşlerim biz sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz. Dün Çanakkale, bugün Keşmir! Hiçbir farkı yok. Acılarınızı acımız, sevincinizi sevincimiz olarak görüyoruz.