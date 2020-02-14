Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Pakistan halkının siz kıymetli temsilcileri nezdinde tüm kardeşlerime sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün bizi bir araya getiren muhteşem bir zeminde gönüllerimizi buluşturan Mevla'ya şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'deki 83 milyon kardeşlerinizin selamlarını iletmek istiyorum.
'KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ'
Kendimizi yabancı bir yerde görmüyoruz, yabancı hissetmiyoruz evimizde hissediyoruz. Bugün gıpta ile bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği hakiki bir kardeşliktir. Gazneli Mahmud'dan beri Türkler şuan içinde olduğumuz coğrafyanın parçası olmuştur. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16 yıldızdan ikisi Babürler ve Gaznelilerdir.
'DÜN ÇANAKKALE BUGÜN KEŞMİR'
1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı'nı savunurken, bu topraklarda yapılan miting tarihin unutulmaz sayfalarına kaydolmuştur. Mitingi tertipleyenler Çanakkale'de çarpışan Türklere yardım toplamayı amaçlıyordu. Bütün sıkıntılara rağmen ve tehditlere rağmen Pakistan'daki kadınlar bir köşeye ayırdıkları bilezikleri, paraları verdiler. Değerli kardeşlerim biz sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz. Dün Çanakkale, bugün Keşmir! Hiçbir farkı yok. Acılarınızı acımız, sevincinizi sevincimiz olarak görüyoruz.
'PAKİSTAN'IN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristler için seferber olurken, Pakistan Türkiye'nin yanında oldu. Tasasında ve sevincinde yanında olan Pakistanlı kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki kardeşliği daim eylesin diyorum. Gelecekte de daima Pakistan'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.
Pakistan kalkınma ve refah yolunda mesafe kaydetmeye devam ediyor. Bunun için çok çalışmak ve planlı hareket etmek gerekiyor. İstikrar ve güven olmazsa olmazdır.
Bugün imzalayacağımız metinler ekonomik işbirliği konusunda geniş bir yol haritası olacaktır. Ekonomik ilişkilerimizi beraberce hak ettikleri noktaya taşıyacağız.
Terörle mücadelede Pakistan'ın çabalarını takdir ediyoruz. 35 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Pakistan'ın karşılaştığı zorlukları çok iyi anlıyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz.
İdlib'le ilgili attığımız adımların nihai hedefi mazlumların can vermesinin önüne geçmektir. Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, gözyaşını durdurmaktır.
'BU BİR BARIŞ PLANI DEĞİL, İŞGAL PROJESİDİR'
Kudüs'le ilgili atılan adımda "Ortadoğu'da Yüzyılın Barış Planı" diye yutturulan plan, bir barış planı değil işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyerek işgalci İsrail'e teslim etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik.
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