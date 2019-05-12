HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart tepkisi: Bu stadyumları biz yaptık

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2019 21:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda iftar programında konuştu. Erdoğan, futbol stadyumlarına asılan 'Her şey çok güzel olacak' pankartlarına tepki gösterdi ve "Statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ'nün uşağı olan kişiler sloganlarını tribünlere asıyorlar. Bu statları biz yaptık biz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart tepkisi: Bu stadyumları biz yaptık

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim için anneler, hayat boyu anılması gereken varlıklardır. Onun için bizim dinimizde cennet annelerin ayakları altındadır, babaların değil. Öpülesi ayaklarının altı annelerdir. Ben öptüm, siz de öpün. Vatanımızın bekası için, ciğerparelerini kara toprağa veren tüm fedakâr şehitlerimizin annelerine buradan bir kez daha ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum."

"Kazanı kaynatıp darbe çağrısı yapanlar kimlerdir? Milletim gereken dersi bunlara 23 Haziran'da verecektir. Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklardan oy çalanlarla milletimin bir arada olacağına zerre kadar ihtimal veremiyorum."

"DEMOKRASİ İŞLİYOR DEMEKTİR"

"Bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa demokrasi işliyor demektir. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine elverişli ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, şimdi statların tribünlerine pankartlar asıp, FETÖ'nün uşaklarının sloganlarını yazıyorlar. Bu statları biz yaptık biz. Kapalı spor salonunda beyefendinin ifadelerini orada söylettiriyorlar. Bunlara eyvallah diyemeyiz. Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
DSP başka aday gösterecek mi?DSP başka aday gösterecek mi?
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildiDSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Taksim FETÖ stadyum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

Diğer Haberler
DSP, İstanbul seçimlerinde başka aday gösterecek mi? İşte yanıtı

DSP başka aday gösterecek mi?

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

CHP'de '23 Haziran' stratejisi! Partililere o talimat verildi

CHP'de '23 Haziran' stratejisi! Partililere o talimat verildi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

İstanbul seçimleri: AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen, seçim tekrarı için ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.