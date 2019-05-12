Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart tepkisi: Bu stadyumları biz yaptık

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim için anneler, hayat boyu anılması gereken varlıklardır. Onun için bizim dinimizde cennet annelerin ayakları altındadır, babaların değil. Öpülesi ayaklarının altı annelerdir. Ben öptüm, siz de öpün. Vatanımızın bekası için, ciğerparelerini kara toprağa veren tüm fedakâr şehitlerimizin annelerine buradan bir kez daha ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum."

"Kazanı kaynatıp darbe çağrısı yapanlar kimlerdir? Milletim gereken dersi bunlara 23 Haziran'da verecektir. Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklardan oy çalanlarla milletimin bir arada olacağına zerre kadar ihtimal veremiyorum."

"DEMOKRASİ İŞLİYOR DEMEKTİR"

"Bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa demokrasi işliyor demektir. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine elverişli ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, şimdi statların tribünlerine pankartlar asıp, FETÖ'nün uşaklarının sloganlarını yazıyorlar. Bu statları biz yaptık biz. Kapalı spor salonunda beyefendinin ifadelerini orada söylettiriyorlar. Bunlara eyvallah diyemeyiz. Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.

