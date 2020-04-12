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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancını serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle tebrik ettiğini belirterek, Türkiye'de hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşların kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfettiklerini belirtti. Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürünün, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğin harcını oluştururken, aynı zamanda milleti aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücün olacağını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi, yüzyıllardır sevinç ve kederde kader birliği yaptığımız Hristiyan vatandaşlarımızın da dinlerini serbestçe yaşayabilmeleri için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede son dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmaları hatırlatmak istiyorum. 1000 yılı aşkın bir tarihe sahip Akdamar Kilisesi büyük bir özenle restore edilmiştir. İstanbul Balat’ta yer alan Demir Kilise, restorasyon çalışmalarının ardından 2018 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Arasında kilise ve manastırların bulunduğu Süryanilere ait taşınmazların mülkiyet sorunu çözülmüş, söz konusu tapular Süryani cemaatine devredilmiştir. 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi’nin temeli atılmıştır. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırılarında zarar gören Mar Petyun Keldani Kilisesi ve Orta Doğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi’nin onarım çalışmaları ise sürmektedir. Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış¸ içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancını serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum."

'MİLLETİMİZİN AŞAMAYACAĞI ENGEL YOKTUR'

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebdirler dolayısıyla Hristiyan vatandaşların da Paskalya yortusu için kiliselerde bir araya gelemeyeceğini kaydederek, şunları söyledi:
"Ancak inanıyoruz ki gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla ülkemiz bu süreci en az etkiyle atlatacak ve en kısa zamanda hayat hepimiz için tekrar normal akışına dönecektir. Karşılaştığımız her zorlukta Aziz Milletimizin her bir ferdinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini Covid-19 ile mücadele sürecinde de göstermiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu zor günlerde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şiarıyla başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası da bir kez daha göstermiştir ki, milletimizin birbirine verdiği destek ve güçle aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Paskalya yortusu dolayısıyla, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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