Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Operasyonu mesajı! "Yakında kilidi kapatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün 54’ü dost ülkelerden gelmek üzere toplam 181 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. Sizlere güveniyoruz. Misafir subaylarımıza da kendi ülkelerinde başarılar diliyoruz. Türkiye’nin diğer eğitim kurumlarında mezun olan öğrenciler gibi gönül bağlarımızı koruyacağız. Türkiye en eski kurmaylık sisteminin temelini atmış ülkedir. Bu güzide çatı altında aldığınız eğitimin sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum. Hocalarımız da tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN KÖKLÜ ORDULARINDAN BİRİNE SAHİP"

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip. Üniversitemizin Türkiye’nin askeri stratejik vizyonun gerçekleştirildiği yer olması takdire şayandır. Büyük stratejiler olmadan taktiksel uygulamalar netice vermez.

"YOLUMUZ YÖNÜMÜZ İLERİYE DÖNÜKTÜR"

Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Askeri sistemimizin aynı kalması tahayyül edilemez. Hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz. Her zaman daha mükemmelini hedefleyeceğiz.

"YAKINDA KİLİDİ KAPATIYORUZ"

Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Irak Suriye sahasında örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz.

Provokasyonları bağımsız görmüyoruz. Vandallar üzerinde verilmek istenen mesaj bellidir. Biz buna alışmadık, alışmayacağız. Bu sinsi planı yırtıp atacağız. Böl-parçala-yönetle coğrafyanın iliğini sömürenlere müsaade etmeyeceğiz."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

