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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna 'bakarız' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 08:08 | Son Güncelleme

Alman basınına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Prens Selman arasında geçen 'görüşme' diyaloğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna 'bakarız' yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman arasında geçen bir diyaloğu aktardı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda Buenos Aires'te görüşme imkanını sorması üzerine, Erdoğan'ın 'bakarız' yanıtını verdiğini aktardı.

"GÖRÜŞMEMEK İÇİN BİR ENGEL YOK"

Çavuşoğlu, Selman’ın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu belirterek, ”Kendisi Erdoğan’a telefonda Buenos Aires’te görüşme imkanını sordu. Erdoğan’ın cevabı ‘bakarız’ oldu. Şu an için Veliaht Prens ile görüşmemek için bir neden yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan prens selman Suudi Arabistan Türkiye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
öyle bir başlık atıyorsunuz ki sanki naza çekiyor.
gül ve geç başka birşey değil sırf şov
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