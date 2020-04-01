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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Prof. Dr. Taşçıoğlu için baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Prof. Dr. Taşçıoğlu için baş sağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 23:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsten hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Prof. Dr. Taşçıoğlu için baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Twitter’dan baş sağlığı paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu

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