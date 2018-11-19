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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e bir hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi.

Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

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İSTANBUL'DAN AYRILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Rus lideri taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de havalandı.

Putin'i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan putin hediye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ne alaka ya, ne alaka? Nutuk' u hediye etseydin ya ( gerçi Putin Atatürk' ün o kitabını sen den çok çok önce okumuştur ).
Cicim ayları
putin arada sırada kitap okur her halde ruslar okumaya seviyor biz en fazla özet okuruz
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