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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme

17.03.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan'ın son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ateşkesin önemini vurgularken ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için Zelenskiy ile Putin'i Türkiye de misafir etme teklifini tekrarladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.

Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını canıgönülden arzu ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

(AA)

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Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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