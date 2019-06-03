Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. "BAYRAMLAR, TÜM MÜSLÜMANLAR VE İNSANLIK İÇİN DE GERÇEK MANASIYLA BAYRAM HAVASINDA GEÇSİN"



Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan Ayı'nın daha geride kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum" dedi. "Dünyanın dört bir yanında, şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramların tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ettiğini kaydetti. Türkiye'nin, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi, 1990'lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"EVLATLARIMIZA YAPACAĞIMIZ EN BÜYÜK KATKI; GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE'Yİ MİRAS BIRAKMAKTIR" Geçen 17 yılda Türkiye'ye kazandırdıkları yatırımlar, hayata geçirdikleri projeler ve yaptıkları hizmetler sayesinde Türkiye'nin bu süreci fırsata çevirecek bir yerde durduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi, Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz" ifadesini kullandı. Türkiye'ye inanan, Türk Milletine ram olan, ülkesinin istiklaline ve istikbaline güvenen herkesle birlikte 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına devam etti: "81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız. Evlatlarımıza yapacağımız en büyük katkı, onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi miras bırakmak olacaktır."

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE DAHA FAZLA KAZANDIRMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ" Siyasi hayatları boyunca daima söz verdiklerini yapma, yapamayacaklarını da ifade etmeme prensibiyle hareket ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesela, emeklilerimize bayramlarda ikramiye demiştik, geçtiğimiz yıl hemen hayata geçirdik. Diğer alanlarda verdiğimiz sözleri de planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Biz ülkemize ve milletimize bugüne kadar kazandırdıklarımızı sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Mesajında; sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkârına kadar tüm girişimcilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkânlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak tüm imkânlarımızla yanınızda yer olacağımızdan şüpheniz bulunmasın" ifadelerini kullandı.