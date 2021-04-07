Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konya'da, Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan askere başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, normalleşme konusunda da mesajlar verdi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum.
Kendimizi küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık. Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede bu değişimi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeyi sürdüreceğiz. Milletle inatlaşılmayacağını, millete teslim olunacağını biliyoruz. Türkiye'nin geldiği noktayı hala kabullenemeyenler var. Türkiye'nin sınırları boyunca terör koridoru oluşturmayı hala sürdürmeye çalışanlar var. Proje genel başkanlar, proje partiler ve şahsiyetler üzerinden bizi yıkmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar var. Bunlara karşı da tavizsiz bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.
Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz.
Ramazan ayında rakamlarımızı birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayıs ayında başlayacak turizm hareketliliğinden yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm sezonunu daha kaçırabiliriz. Önceliğimiz sağlıktır.