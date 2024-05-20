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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için taziye mesajı!

20.05.2024 10:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasından hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi için taziye mesajı!

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünyayı şoke etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Reisi için taziye mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum.

AAAA

Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi
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