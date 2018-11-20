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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 04:07 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu atandı.

Söz konusu atama 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlhan Yaşar Hacısalihoğlu Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan

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