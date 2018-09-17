Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reza Zarrab'ın New York’taki meşhur bir restoranda yemek yerken görüntülenmesinin ardından, davayı yakından takip eden Amerikalı hukukçuların Zarrab'ın serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını söylemelerine ilişkin şunları söyledi:

"YANINDAKİ KADIN AVUKATI"

“Zarrab'ın serbest kalması mümkün değil, mümkün olur mu? Bir taraftan öyle diyorlar, şu diyorlar, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var. Demek ki o hukukçular bu işi iyi bilmiyor, çünkü görüntülendiği yanındaki bayan onun avukatı zaten.”

