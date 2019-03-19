Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde HDP'li isimlerin görüntülerini izleterek, "Kardeşlerim şimdi Sakarya'dan sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güney Doğu Anadolu Bölgemiz var mı? Karadeniz'imiz var mı? Akdeniz'imiz var mı? Orta Anadolu'muz var mı? Marmara'mız var mı? Bu beyfendi Kürt de değil onu da söyleyeyim. Ne idüğü belirsiz. Kürdistan'ı çok mu seviyorsun defol oraya git! Defol!

Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak. Türkiye'yle ve Türk milletiyle hesabı olan herkes, 31 Mart'ı bekliyor.

"Sakarya'ya 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık. 47 sağlık tesisi kazandırdık. 28 bin seyirci kapasiteli bir stadyum, futbol sahaları yaptık. Eski stadın yerine yapılacak olan millet bahçesinin çalışmalarına yakında başlıyoruz."

TANK PALET FABRİKASI KONUSU

"Bu Bay Kemal var ya bu çok garip bir insan. Savunma sanayimizdeki önemli bir yeri olan bu tesisi modernize etmemiz şart haline gelmiştir."

"Bunları sadece kamu hizmetleriyle gerçekleştirmeye kalktığımızda en az 50 milyon dolar gerekiyor. Biz çok daha farklı adım attık. gereken yatırımları yapmak modernizasyonu gerçekleştirmek üzere ,BMC'nin yüzde 50-50 Katar ile orada ortaklığımız var, Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC'ye yani Katar Türk iş birliği olan yere kiraladık."

"Bay Kemal ne diyor? Sattılar diyor. satılan bir şey varsa sensin. Burada kesinlikle bir mülkiyet devir söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla ben her şeyi bırakmaya varım. Sen siyasetten çekilmeye var mısın? Bu fabrikanın arazisi taşınmazları her şeyi devlete ait olacak kalacak. Sadece işletmesi özel şirkette olacak. işçiler de hiç hak kaybına uğramadan çalışmaya devam edecek."

