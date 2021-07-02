Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bugün açıklanan Haziran ayı ihracat rakamları Türkiye'nin dinamizmini ortaya koyuyor. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

Salgına karşı en etkili silah olan aşı konusunda erken vaziyet alarak büyük başarıya imza attık. Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir.

Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifliğini yaptı.

Ayrıntılar geliyor...



