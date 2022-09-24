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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar

24.09.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışlar için geldiği Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

  • Çok uzun yollardan geldim. Önce Özbekistan'a gittim. Oradan Amerika'ya geçtik. Kendimizin yaptığı Türkevi'nde dünya liderleriyle bir araya geldik. Kimin adına geldik? Sizlerin adına gerçekleştirdik o görüşmeleri. Hepsinden de konuşmamız ve milletimizle ilgili teşekkür aldık.

  • Bay Kemal Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını sanıyor. Yolu karıştırmış. Bunlara ülke emanet edilse ülke ne hale gelir. İstanbul'da aday oldu gitti Kağıthane'ye kağıttepe dedi.

  • Toplam değeri 4 milyar lirayı bulan 203 açılışımızı hep birlikte gerçekleştreceğiz. Sayın Kemal sen anlar mısın bu açılışlardan? Ben söyleyim anlamaz. O anca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yanına alıp musluk açıp kapatmaktan anlar.

Ayrıntılar geliyor...


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Sakarya Recep Tayyip Erdoğan

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