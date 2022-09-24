Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar

Çok uzun yollardan geldim. Önce Özbekistan'a gittim. Oradan Amerika'ya geçtik. Kendimizin yaptığı Türkevi'nde dünya liderleriyle bir araya geldik. Kimin adına geldik? Sizlerin adına gerçekleştirdik o görüşmeleri. Hepsinden de konuşmamız ve milletimizle ilgili teşekkür aldık.