Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışlar için geldiği Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Çok uzun yollardan geldim. Önce Özbekistan'a gittim. Oradan Amerika'ya geçtik. Kendimizin yaptığı Türkevi'nde dünya liderleriyle bir araya geldik. Kimin adına geldik? Sizlerin adına gerçekleştirdik o görüşmeleri. Hepsinden de konuşmamız ve milletimizle ilgili teşekkür aldık.
Bay Kemal Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını sanıyor. Yolu karıştırmış. Bunlara ülke emanet edilse ülke ne hale gelir. İstanbul'da aday oldu gitti Kağıthane'ye kağıttepe dedi.
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