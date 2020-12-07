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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın ve reform mesajı

07.12.2020 13:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Ağır faturaları olacak hesapsız, kitapsız adımlardan uzak duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

"Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor.

Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Reformda kimseyi dışlamayacağız.

Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum."

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