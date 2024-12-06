Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam mesajı! "Esad'a 'gel görüşelim' demiştik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. 27 Kasım'dan beridir devam eden çatışmalarla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esed’e çağrımız olmuştu. Gel Suriye’nin geleceğini beraber belirleyelim demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık." dedi.

"ESED'E ÇAĞRIMIZ OLMUŞTU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esed’e çağrımız olmuştu. Gel Suriye’nin geleceğini beraber belirleyelim demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık.

"BM TEK ÇIKIŞ YOLU"

Gönlümüz bunları istemiyor. Bölge sıkıntıda. Dün Lübnan’dan bir görüşme talebi aldı. İnşallah görüşeceğiz. Beyrut’ta her taraf yerle yeksan olmuş. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres’le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu.

"İNSANLIK HESABINI SORACAK"

İsrail kendisi hakkında verilmiş kararlardan sıyrıldı. İnsanlık hesabını soracak. İsrail'in vahşetini, soykırımını hep birlikte dünya devletleri olarak hesabını sormamız gerekiyor."