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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık mesajı! "Onuruna, şerefine asla halel getirmedik"

10.05.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıklamalar yaparken "Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık mesajı! "Onuruna, şerefine asla halel getirmedik"

Son dakika haberi: Seçimlere 4 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.

"GÖZÜMÜZÜ KORKUTMAK İSTEDİLER"

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği ifadeler şöyle:

"Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik. İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar, mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler. MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık’ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal’in “montaj” olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden millî iradeyi gasp etmeye yeltendiler.

"CANIMIZ PAHASINA DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKTIK"

15 Temmuz’da FETÖ’cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler. DEAŞ’ından PKK’sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı. Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi.

"BİRİLERİ GİBİ BATILI GÜÇLERİN KULAKLARIMIZA FISILDADIĞINA GÜVENMEDİK"

Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, “Anadolu İrfanına” güvendik. Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz."

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