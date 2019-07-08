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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, S-400'lerin teslimatıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmalar vs. devam ediyor. Bizim kendileri ile mutabık kaldığımız tarihler var. Yerleşim planlarını da tamamıyla Milli Savunma ve Genelkurmay Başkanlığımız. Ondan sonra bu gelen S-400'ler buralarda konuşlanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

9 Temmuz'da Saraybosna'da Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenecek resmi geçite iştirak edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Şu anda sondaj gemilerimiz bu arama tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan rahatsız edici sesler çıkabilir ama hiçbirisi bizi yolumuzdan alı koymayacağını açıkladık. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. G-20'de de görüştüğümüz bazı liderlere de bunu ifade ettik. Yunanistan'da bir seçim oldu. Sayın Miçotakis yüzde 40'a yakın oy oranı ile seçimi kazanmış durumda, 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim. Temennim odur ki Yunanistan ile yeni bir süreci barışık bir şekilde devam ettiririz. Arzumuz Ege, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı asla yaşamayalım.

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S-400'LERİN TESLİMATI

Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmalar vs. devam ediyor. Bizim kendileri ile mutabık kaldığımız tarihler var. Yerleşim planlarını da tamamıyla Milli Savunma ve Genelkurmay Başkanlığımız. Ondan sonra bu gelen S-400'ler buralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için hayırlı olsun diyoruz.

MİLLETVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME

2 toplantı daha yapıp, grubumuzun tamamını bu kahvaltılı istişare toplantımızı bitirmiş olacağız. Meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Bütün düşüncemiz öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir. Benim de Ağustos ile birlikte bir teşekkür ziyaretleri, ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Saraybosna

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