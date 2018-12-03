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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 07:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gezi olayları hakkında "Dış ayağı Soros iç ayağı Kavala’dır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Fransa'daki sarı yelekliler protestolarına ilişkin de ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

G-20 Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DIŞ AYAĞI SOROS, İÇ AYAĞI KAVALA'DIR"

Star gazetesinden Nuh Albayrak ve Halime Kökçe'nin haberine göre Erdoğan, Gezi olayları hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

Gezi’nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı Soros iç ayağı Kavala’dır dedim. Kavala’yapara gönderenler belli. Şimdi vakfı kapatma kararı almışlar. Türkiye’den ayrılma filan bu tür şeyler geldi, gündeme böylece oturdu. Almanya’ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala’yı soruyor. Kendilerine anlattım. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor diye sordum...

"BEN NEDEN ENDİŞELİ OLAYIM?"

Sarı yelekliler olayında ben neden endişeli olayım? Biz Gezi’de bedelini ödedik zaten. Biz Macron bir defa bu konuda kararlıyım, gereğini yapacağım diyor. Önümde 3,5 senem var diyor. Benden öncekiler gereğini yapmadığı için bugüne geldik diyor ama ben üzerine üzerine gideceğim bu işin diyor. Ben bu reformu yapacağım, bu bir reformist harekettir diyor. Onlar da yaptırtmak istemiyorlar.


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Recep Tayyip Erdoğan Sarı yelekliler g-20 zirve fransa olayları Paris olayları

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
gezinin arkasında hic kimse yok gezinin sebebi senin baskıcı yönetimin geziciler ise senin baskından yandaş ekonominden bikan cesur vatan sever gençlerdir
@jomba öyle bi vatanseversiniz ki kırmızı fularlı kız dağda öldü. O kadar vatanseversiniz ki dış basında çıkan saçma sapan yalan haberlere inandınız. Ve o kadar vatanseversinizki arabaları dükkanları işyerlerini yaktınız yıktınız. Dua edin şu anda fransanın yaptığını yapmadı devlet size. Dua edin çok merhametli bir devletw karşı siz saçmaladınız
Gezi bir isyandır, bir harekettir, bir halkın kendini bulmasıdır. Gezi’yi ve o gösterilere katılanları eleştireceğinize neden kendi hatalarınızo kabul edip onları eleştirmiyorsunuz? Parkı basıp çadırları yaktırmak doğru bir hareket midir? Ağaç kesip yeşili katletmek doğru mudur? Satırla çocukları kovalatmak doğru mudur? Geçlerin,çocukların, kadınların ve tüm göstericilerin üstüne zehirli sular ve gazları sıktırmak doğru bir hareket midir? İğneyi kendinize batırın ilk önce lütfen.
Demokrasi ikinci bir emre kadar rafa kaldırılmıştır.. Neden endişe duysunlar ki !
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