HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik anketlerle ilgili olarak, "Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Pazar günkü sonuçlar esas anketler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(S-400 alımı) S-400 işi bitti, temmuzun ilk bölümünde gelecek. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayin ilk 15'’inde falan teslimatlar başlayacaktır. Bunların teslimatları başladığı andan itibaren nerelere yerleştirileceği TSK'mız tarafından belirlenmiştir. Yerleştirmek suretiyle süreci devam ettireceğiz.

SEÇİM ANKETLERİ

(Seçim anketleri) Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü yapılacak; sizlere de en ideal neticeyi verecektir. Sizin bir şeyi görmenizi istiyorum. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da AK Parti 39 belediyenin 25’ini almıştır. Bunun yanında Meclis’in kahir ekseriyetini kazanmıştır, komisyonların tamamı AK Parti'dedir. Başkan vekilliklerinin tamamı. Ortada bir topal ördek vardır. Şimdi bir seçime gidiliyor. Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır.

"İBB'DE YOLSUZLUK VAR DİYORSAN YARGIYA TAŞIRSIN"

(İBB'de israf iddaları) Bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) söylediklerinin çoğu yalan. İsrafın olduğu bir İstanbul belediyesinde geldiğimiz noktaya kesinlikle gelinemezdi. Bunların hiçbirini kendisinin ispat etme gücü imkanı yok. Zerre kadar dürüstlüğü varsa eğer israf yolsuzluk varsa, bir kere grevi kötüye kullanmak başlığı altında belediye başkanlarının üstünde Demokles’in kılıcı vardır. Bizim belediyecilik anlayışımızda ne yolsuzluk ne israf olamaz. Bu İstanbul benim görev yaptığım zamanda 8.5milyondu, şu anda 15.5 milyon. Bu kadar yatırımlar yapılıyor. Bunların yapıldığı İstanbul’da 29 milyardan bahsediliyor. Ki bunun 5 milyarı 5 seneye dağılıyor. Varsa yolsuzluk bunun götürüleceği yer neresidir, yargıdır. Partin var. Bunu yargıya taşısın.

(Sayıştay raporu tartışması) Sayıştay açıklama yaptı. Şimdi bu kişi bir defa yalancıdır. Yalancılığını birçok konuda ispat ettik. En son çıktıkları TV programında, önce moderatörle görüşme yapıyor, sonra da aldığı bilgilerle beraber çıkıyor. Programda yan tarafındaki kutular içinde bütün bilgileri taşıyan kartonlar ve soru sorulduğu anda hemen yanındaki kutucuklardan oradan çekiyor. Onu alıyor ve göstermeye başlıyor. Bu dürüstlük değil, tamamen yalana dayalı kampanyayı yürüten kişiyi İstanbul gibi bir yere faydalı olamaz.

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
İBB'den "Mahalle Yönetişim Müdürlüğü" açıklamasıİBB'den "Mahalle Yönetişim Müdürlüğü" açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Seçim anketi Recep Tayyip Erdoğan son anket sonuçları

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Diğer Haberler
İBB'den Ekrem İmamoğlu'na 'Mahalle Yönetişim Müdürlüğü' yanıtı

İBB'den "Mahalle Yönetişim Müdürlüğü" açıklaması

Binali Yıldırım'dan mavi kart açıklaması: 500 bin civarında İstanbullu yararlanmış olacak

Yıldırım duyurdu: 165 liraya inecek

Binali Yıldırım: Anadilin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız

Yıldırım: Anadilin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız

Bahçeli'den ortak yayın öncesi İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine tepki!

CHP'li Özel'den anket açıklaması! 'Yalvarıyorum' diyerek seslendi

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Doğru Yol Partisi'nden 23 Haziran kararı: İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.