Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimleri kazanan Donald Trump'a tebrik telefonu!

ABD'de dün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump galibiyetle ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'nin 47. başkanı olan Trump'ı arayarak tebrik etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Erdoğan ile Trump görüşmesinin detaylarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İŞBİRLİĞİ TEMENNİSİ

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti."