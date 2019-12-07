Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. AK Parti maziden atiye olan yolculuğun altın halkalarından biridir. Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsanları rencide eden kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların, biz de partideki kalemini kırarız. Hedefimiz önce bu ülkenin 82 milyon insanın her birinin onunla birlikte tarih ve medeniyet coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin gönlünde yer edinmektir. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize kucak açılıyorsa işte bu hasbi yaklaşımımız sayesindedir.

Hiçbirimizin hesapla davranma, aklı yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur. Hiçkimsenin gündemine takılmayacağız. Bazı konularda milletimizi karamsarlığa sürükleyecek ve bizi başarısız göstermeye çalışan gündem yaratılıyor. Ülkemizin de AK Parti'nin kendi gündemi vardır. Muhalefetin kısır gündemlerinin içine partinin hapsolmasına izin vermeyeceğiz. Unutmayın ki AK Parti gündem belirler. Saldırıların hedefinde ilk önce Ak Parti yer almıştır. Esasen Türkiye ile Ak Parti'nin kaderi bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi seviyor. Türkiye'ye kızan bize kızıyor. Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak, Türkiye'yi de yakalamış oluruz. Bu konuda sizlere büyük görev düşüyor. SURİYE HALKI 'GİDEBİLİRSİNİZ' DEMEDİĞİ SÜRECE GİTMEYECEĞİZ! Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de attığımız adımlar, ülkemize karşı öfke patlamasına yol açtı.

Suriye halkı 'teşekkür ederiz, buradan gidebilirsiniz' demediği sürece gitmeyeceğiz.

İMZALADIM, BM'YE GÖNDERİLDİ Türkiye ile Libya arasında bir mutabakat metni imzalandı. Özellikle de deniz yetki alanlarının sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, BM'ye gönderildi. Burada oyun bozuldu. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu zaten biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken bir taraftan da Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, zaman zaman İsrail de bir araya geliyor. Kusura bakmayın. Bir skandal hareket de yaptılar, Libya'nın büyükelçisini Yunanistan deport etti. Ne oldu yani, ne kazandınız? Şu anda biz Libya'daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Libya ile Türkiye arasında gayet güzel bir hat inşa ediyoruz. CUMHUR İTTİFAKI'NI BÖLEMEYECEKLER Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalamayacaklar. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyecek. ÇOK SERT ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MESAJI Şehir Üniversitesi'nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştü. Bu mülkiyet devrini yaparken yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya! Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyor ya. Bunlar Halkbankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Kredi alıyorlar. Fakat ödeme planlarında bunlar ödemelerini yapmıyorlar. Ödemelerini bunlar yapmayınca Halkbankası da kendilerini üretiyor. 47 milyon bankaya borçları var. Şimdi yapılandıralım diyor.