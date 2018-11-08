Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini ayakta alkışladılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehircilik Günü Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili olarak, 'Ben bu yolda milletime güveniyorum. Bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak ben buna inanıyorum. ' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış topladı.

"MURAT, BUNA DİKKAT ET"



Erdoğan açıklamasında yaptığı bir uyarıyı "Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari..." diyerek açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sıfır atık projesi olayını da, bunu bir vakfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

AK Partiliyim diyorsak, bizlere durmak duraksamak, boşa vakit geçirmek haramdır. 31 Mart seçimlerinden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz, diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce okul, mescid. Oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. Vatandaş bakacak 'buraya da yerleşilir be' diyecek. Bunu yapmamız lazım. AK Parti'nin çevrecilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım.