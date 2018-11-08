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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini ayakta alkışladılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehircilik İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının sonundaki 'Ben bu yolda milletime güveniyorum. Bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak ben buna inanıyorum. ' sözleri sonrası herkes ayağa kalkarak sloganlarla Erdoğan'ı alkışladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Şehircilik Günü Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili olarak, 'Ben bu yolda milletime güveniyorum. Bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak ben buna inanıyorum. ' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış topladı.

"MURAT, BUNA DİKKAT ET"

Erdoğan açıklamasında yaptığı bir uyarıyı "Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari..." diyerek açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sıfır atık projesi olayını da, bunu bir vakfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

AK Partiliyim diyorsak, bizlere durmak duraksamak, boşa vakit geçirmek haramdır. 31 Mart seçimlerinden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz, diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce okul, mescid. Oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. Vatandaş bakacak 'buraya da yerleşilir be' diyecek. Bunu yapmamız lazım. AK Parti'nin çevrecilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım.

Yalan bunun zaten en büyük sermayesi. Bundan daha büyük sermayesi yok. Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin; Bay Kemal. Öyle.

Cedlerimiz inşa etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı. Medeniyetin maddi unsuru olan mekan ve kültür üretimi konusunda sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam olarak farkında olamadığımızı düşünüyorum. Son 2 asırda sadece siyasi ve askeri üstünlüğümüzü değil, medeniyetimizin kainat tasavvurunu, şehirlerimizin ruhunu da kaybettik. Batı'nın bireysel hırsı esas alan anlayışının, her türlü zevkten mahrum şekilde ülkemizi işgal ettiğini görüyoruz.

Binalar yükseldi, yollar büyüdü, araçlar modernleşti fakat gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı. 16 yılda bu gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte henüz tam başarılı olamadık.

İMAR BARIŞI

Aynı anlayışı TOKİ'nin tüm projelerine yansıtıyor, yerel mimari ile şehirlerimizi donatıyoruz. Kentsel dönüşüm ile büyükşehirlerimizin etrafını hedefledik. Şu anda 53 farklı ilimizdeki 229 riskli alandaki çalışmalar sürüyor. İmar Barışı ile 13 milyon imarsız birimin hukuki sorununu, yani vatandaşlarımızın devletle ihtilafını çözmeyi hedefliyoruz. Bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı İmar Barışı'ndan yararlanacakları görünüyor.

"BEN MİLLET KIRAATHANESİ DEDİM, ONLAR KUMARHANE ANLADI"

Millet Bahçeleri'ni yaparken bir kenarına da bir Millet Kıraathanesi koyalım diyorum. Üniversitelerin olduğu yerlerde yaygınlaştıralım. Oralarda çayını, simidi, kek hepsi olsun. Ben Millet Kıraathanesi dedim, onlar kumarhane anladılar. 'Derviş' diyemeyeceğim bunlara, zikir fikir meselesi.

"BU YOLDA MİLLETİME GÜVENİYORUM"

Ben bu yolda milletime güveniyorum. Bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak ben buna inanıyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan "Sıfır Atık Projesi"

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