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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz için anma mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 2015 yılında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz için anma mesajı

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum."

erdogan

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz

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