Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz için anma mesajı

Erdo\u011fan mesaj\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\n"G\u00f6revi ba\u015f\u0131ndayken ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan \u015fehit edilen Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 Mehmet Selim Kiraz\u2019\u0131 \u015fehadetinin be\u015finci y\u0131l\u0131nda rahmetle y\u00e2d ediyorum."\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lber Ortayl\u0131'dan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na destekKritik toplant\u0131 sona erdi! Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ulusa seslendiCorona vir\u00fcs hakk\u0131nda endi\u015fe verici geli\u015fme