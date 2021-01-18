Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ’a 'geçmiş olsun' telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçtiğimiz cuma günü Ankara'da evinden çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Özdağ aldığı darbeler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Dün, Özdağ hastaneden taburcu olurken Ankara Emniyeti'nden de “Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15 Ocak 2021 günü ikametinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklaması geldi.

MHP'den aranmadığını belirten Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini olayın yaşandığı akşam tedavi gördüğü hastaneden telefonla aradığını belirterek olayla ile ilgili bilgi aldığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.



