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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de yerli otomobil açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de gerçekleşen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada 'Türkiye'nin otomobilini dünyanın kullanımına sunacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • İktidara geldiğimizde iş adamlarımız bir kaç yıllık planlar yapmayı, bir kaç ayı bile kestiremiyordu.

  • 17 senede tarihi reformlara imza attık.

    1. sıradan 9. sıraya yükseldik. İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık.

  • Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışıyoruz.

  • Şu an dünyadaki 10 dev alt yapı projesinden 6'sı Türkiye'de bulunuyor.

  • Silahlı İnsansız Hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz.

  • Hedefimiz ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkartmaktır.

  • İş adamlarımıza çok önemli görevler düşüyor.�Senegal Türk iş dünyası için önemli bir potansiyel barındırıyor. Türk Hava Yolları'nın Senegal'e haftada 8 seferi bulunuyor.

  • Yakın zamanda büyükelçilik binamız için Sayın Başkan 10 dönümlük bir yeri tahsis etti.

  • Türk iş insanlarının başarısı hiç şüphesiz bu projelerinin başarısı Senagal'de daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor.

  • Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur. Afrikalı dostlarımızın çıkar hesabı yapmadan yol arkadaşlarına ihtiyaçları var.

  • Hedefimiz birlikte başarmak, birlikte yürümek vardır.

AYRINTILAR GELECEK...

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Türkiye-Senegal İş Forumu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav inanan hala var yerli diye neresi yerli bana bi annatın ona bakacaksan toyota da yerli sen ne zman 100 de 100 yaparsın yerli milli dersin motorunda grmany yazmayacak meydin türkiye yazacak ama nerde
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