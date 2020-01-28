Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegalde Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolarlık ticaret. İş adamlarımızı daha da teşvik edeceğiz. Yükselen Senegal planı diğer bölgelere örnek oluyor.

Senegal, FETÖ ile mücadelemizde bize hak veren bir ülke. Türkiye ile Senegal arasında köklü bağlar bulunuyor.

Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz.

Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli.

Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

SORU-CEVAP

(ABD Başkanı Trump ile görüşme)