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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de önemli açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Erdoğan, "Trump'ın bizlere biz nezaket telefonuydu. Libya'yı, İdlib'i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegalde Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolarlık ticaret. İş adamlarımızı daha da teşvik edeceğiz. Yükselen Senegal planı diğer bölgelere örnek oluyor.

Senegal, FETÖ ile mücadelemizde bize hak veren bir ülke. Türkiye ile Senegal arasında köklü bağlar bulunuyor.

Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz.

Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli.

Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

SORU-CEVAP

(ABD Başkanı Trump ile görüşme)

Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere biz nezaket telefonuydu. Bu da Elazığ ve Malatya'daki deprem, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 1600 civarında yaralının olduğu bir depremdi. Enkazların altından çok sayıda vatandaşımızın kurtarılması da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Gerek köy ve mahallelerde, gerek merkezlerde inşaatların planlanması Bakanlığımız tarafından yapıldı. Kış mevsimine girmemiz nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Sayın Trump'ın bu noktada araması bir nezaketti, biz de kendilerine teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa haberleşiriz dedik. Libya'yı, İdlib'i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk. Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği - Tunus'a- gelmedi. Moskova'dan da kaçtı. Berlin'de otel odasından saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner.

BMGK'nın tanıdığı Sarrac var bir de. Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kjendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

İdlib'de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme sözkonusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hassassiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib'in barışla sona erdirilmesi.

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