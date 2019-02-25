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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekilen belgesel ile beyaz perdeye aktarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da belgesel için bir şiir okudu.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı belgesel oluyor. Belgesel, Akif'in vatansever ve mücadeleci kimliğine, edebi kişiliğine ve sosyal hayatına dair bilgiler içeriyor. "Docudrama (yarı belgesel film)" türünde hazırlanan belgeselde çok sayıda tarihçi edebiyatçı ve uzmanın görüşüne yer veriliyor.

ÇOCUKLUĞUNU GEÇİRDİĞİ EVİN ÖYKÜSÜ ANLATILIYOR

Osmanlı belgeleri ve Cumhuriyet dönemi kayıtlarının ışığında Mehmet Akif’in çocukluk yılları gözler önüne seriliyor. Tüm kaynaklarda Ersoy'un Fatih Sarıgüzel Mahallesi'nde doğduğu belirtilmesine rağmen, nüfus kaydında doğum yeri Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi yazıyor. Mehmet Akif Ersoy’un Bayramiç'te geçirdiği çocukluk yıllarını konu alan belgeselde, zaman zaman vatan şairinin hayatından kesitler sunuluyor.

Belgeselde onun vatansever ve mücadeleci kimliğinin yanı sıra edebi kişiliğine ve sosyal hayatına dair pencereler açılıyor. Bayramiç’te halihazırda müze olarak faaliyet gösteren çocukluğunu geçirdiği evin öyküsü anlatılıyor.

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ERDOĞAN BELGESEL İÇİN ŞİİR OKUDU

Belgeselin en büyük sürprizi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Akif Ersoy’a ait "Sessiz Yaşadım" şiirini belgesel için özel olarak okuması oldu.

"Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince
Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şiir okuduğu görüntülerde, Mehmet Akif Ersoy’un Bayazıt Camii'ne tahta tabut içinde gelen naaşı yer alıyor. Belgeler, röportajlar, gerçek mekanlardan faydalanarak hazırlanan belgeselde Akif’in çocukluğu drama olarak canlandırıldı.

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Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş’ın yaptığı, yapımcılığını Ehl-i Hayal filmin üstlendiği belgeselin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil yazdı. İÇTAŞ’ın ana sponsorluğunda hazırlanan belgesele Bayramiç Belediyesi de destek oldu.

Kaynak: TRT Haber

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Mehmet Akif Ersoy recep tayyip erdoğan şiiri Çanakkale Bayramiç

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