Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı belgesel oluyor. Belgesel, Akif'in vatansever ve mücadeleci kimliğine, edebi kişiliğine ve sosyal hayatına dair bilgiler içeriyor. "Docudrama (yarı belgesel film)" türünde hazırlanan belgeselde çok sayıda tarihçi edebiyatçı ve uzmanın görüşüne yer veriliyor.

ÇOCUKLUĞUNU GEÇİRDİĞİ EVİN ÖYKÜSÜ ANLATILIYOR



Osmanlı belgeleri ve Cumhuriyet dönemi kayıtlarının ışığında Mehmet Akif’in çocukluk yılları gözler önüne seriliyor. Tüm kaynaklarda Ersoy'un Fatih Sarıgüzel Mahallesi'nde doğduğu belirtilmesine rağmen, nüfus kaydında doğum yeri Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi yazıyor. Mehmet Akif Ersoy’un Bayramiç'te geçirdiği çocukluk yıllarını konu alan belgeselde, zaman zaman vatan şairinin hayatından kesitler sunuluyor.

Belgeselde onun vatansever ve mücadeleci kimliğinin yanı sıra edebi kişiliğine ve sosyal hayatına dair pencereler açılıyor. Bayramiç’te halihazırda müze olarak faaliyet gösteren çocukluğunu geçirdiği evin öyküsü anlatılıyor.