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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak mitinginde açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 11.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Şırnak mitinginde vatandaşlara sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak mitinginde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak mitinginde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sizleri kalpten selamlıyorum Şırnak. Buradan yaklaşık 1.5 yıllık bir hasretin ardından selamlarımı gönderiyorum.

Şırnak, kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Şırnak, Hz. Nuh'un şehridir. Bu devlet hepimizindir, bunun için tek millet diyoruz.

Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Bölgemizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap, Türkmen kardeşimiz varsa, başı sıkıştığında aklına gelen, ilk gideceği yer Türkiye. Kobani'den gelenler Türkiye'ye geldi. Kobani'den gelenlerden 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz onlara Kürt demedik ki... Kaçmak zorunda kaldılarsa ev sahipliği yapacağız dedik.

Bay Kemal diyor ki, siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu? Bunlar katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Bize sığındıysalar, biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız?

10 sene, 20 sene önce bu Şırnak'ın hali neydi? Her taraf çöplük, çukur, kanalizasyon. Rezillik, biz buraya Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile girdik. Şimdi yeni bir Şırnak var. Şimdi bu terör örgütünün desteğindekilerle değil, AK Parti iktidarı ile yerel yönetimde Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın. Ben size güveniyorum. Hanımlar evet derse bu iş bitmiştir. Asla korkmak, yılmak yok. Kale içeriden fethedilir. Kaleyi de siz fethedeceksiniz.

Şırnak 31 Mart'ta şehrine ve sandığa demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun?

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan şırnak

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