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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas mitinginde açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta vatandaşlara sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas mitinginde açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sivaslılara namerde değil, merte dahi boyun eğmeyi reddettikleri için Yiğido deniliyor. Bu yiğitler en zor zamanlarda haktan ve adaletten ayrılmadılar ayrılmazlar.

"BİZ HEPSİNİN KADROLARINI VERDİK, BİZDEN BİR ŞEY BEKLEMEYİN, TOPLANTIYI DA PROVOKE ETMEYİN"

Bak kardeşim, biz KİT'lere falan hepsinin kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik, alışılmış bir siyasetçi değilim, alışılmış bir lider değilim. Provoke etmeyin. Samimi olalım, dürüst olalım.


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Anahtar Kelimeler:
Sivas Recep Tayyip Erdoğan

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